A Legnano batte il cuore di Napoli

Venerdì sera, Piazza del Redentore si trasformerà simbolicamente nel cuore di Napoli, il primo evento della Bella Estate legnanese, che porta spettacoli, cultura e intrattenimento nei quartieri della città.

Protagonista della serata sarà un concerto-spettacolo che celebra l’anima della città, raccontata attraverso la voce e l’interpretazione di Nicoletta Mandelli, Paolo Scheriani e Luca Michelon. Un viaggio immaginario tra i vicoli di Napoli, guidati dalle canzoni di Pino Daniele e Edoardo Bennato, dalle parole di Eduardo De Filippo e dalla comicità senza tempo di Totò. Durante la serata sarà presente anche una postazione eccezionale della Biblioteca Augusto Marinoni, dove sarà possibile prendere in prestito libri.

Lo spettacolo inizierà alle 21.30 e sarà a ingresso libero.

