A Gaza è un genocidio

Francesca Albanese: "La fame a Gaza è voluta e pianificata da Israele. E l’Italia è complice".

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati Francesca Albanese dice che la fame nella Striscia di Gaza «è voluta e pianificata da Israele». E che si tratta di una strategia: «È un crimine calcolato scientificamente dal governo israeliano, un obiettivo da raggiungere per convincere i palestinesi che sopravviveranno ad andarsene nel fenomeno che a Tel Aviv chiamano migrazione volontaria». Albanese, che attualmente si trova sotto sanzioni Usa, dice che «i genitori ci raccontano che i loro figli piangono fino ad addormentarsi per la fame». E che uno Stato «che compie un genocidio» non può distribuire gli aiuti.

Albanese parla in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano a firma di Giampiero Calapà. Spiega perché usa la parola “genocidio” per definire quello che succede nella striscia dal 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco di Hamas: «Si tratta di uno dei genocidi più crudeli della Storia, perché perpetrato con l’uso di tecnologia e mezzi da Ventunesimo secolo. Kaïs Saied, presidente della Tunisia, ieri ha mostrato a Massad Boulos, inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, le foto di bambini denutriti di Gaza e, fra queste, l’immagine di un bambino in lacrime che mangia della sabbia. È quasi inimmaginabile per la nostra mente accettare che la fame lunga mesi possa spingere a mangiare la terra e i sassi. I palestinesi della Striscia sono privati di tutto, Israele ha l’obiettivo di ridurre quelle persone, bambini compresi, allo stato ferino».

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!