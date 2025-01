Il teatro inclusivo promette spettacolo

Domenica 26 gennaio al Cinema Teatro Nuovo la compagnia teatrale TeatrAbili porta in scena uno spettacolo con attori disabili, educatori e volontari, nell’ambito del progetto ConTEsto, supportato dalla Comunità Pastorale di Magenta.

L’inclusione diventa occasione per uno spettacolo di grande effetto. La compagnia teatrale TeatrAbili della cooperativa sociale il Seme, sarà a Magenta con lo spettacolo “Pinocchio... che Odissea!”, frutto di un lavoro che porterà sul palco, 33 attori con disabilità, 22 tra educatori e altri operatori della cooperativa, 24 volontari e una decina di allievi della scuola di circo SBOCC di Cardano, tutti accomunati dalla passione per il teatro, la recitazione e per l’inclusione che... diventa espressione vissuta e condivisa. La regia è di Stefano Carabelli ed Emanuele Tubaldo.

ConTEsto e il sostegno per chi si occupa di disabilità

La Comunità Pastorale di Magenta, nell’ambito del progetto ConTEsto, esprime la propria gratitudine a quanti hanno proposto e organizzato questo evento – la Compagnia teatrale insieme a Paolo Magnaghi e Jessica Oldani, agli enti patrocinanti ed a quanti hanno sponsorizzato lo spettacolo – e di aver pensato di essere di supporto al progetto ConTEsto con parte del ricavato per sostenere progetti inclusivi.

A tal proposito anche ConTEsto si allinea a quanto già in Comunità Pastorale si sta facendo (San Vincenzo, Non di Solo Pane...) per essere d’aiuto a una realtà locale, oggi in difficoltà, che si occupa di disabilità: la Cooperativa “Il Fiore”. È stato pensato di devolvere il contributo raccolto con lo spettacolo teatrale proprio per sostenere l’attività de “Il Fiore”, consapevoli che proprio nel sostegno reciproco e nella condivisione sta il segreto del fare-rete, di essere-rete, a favore delle persone con disabilità, con lo sguardo rivolto a quel desiderio di inclusione che vorremmo fosse realizzato in ogni contesto di vita.

Inoltre, alla fine della rappresentazione verrà lanciata una nuova azione di ConTEsto per mappare i bisogni del nostro territorio.

Un motivo importante, in più, per venire a vedere lo spettacolo del 26 gennaio!

Info utili per lo spettacolo

Le prenotazioni sono già disponibili presso il Cinema Teatro Nuovo sia di persona che attraverso il link: www.teatronuovo.com/pinocchio.asp

Chi è: IL SEME

Società cooperativa sociale, IL SEME opera dal 1992 con la seguente mission:

“...inSiEME alla persona, alla famiglia, al territorio per intrecciare percorsi e promuovere progetti di cura e di accoglienza in risposta a bisogni e necessità nelle diverse tappe evolutive della vita”.

Il progetto ConTEsto

ConTEsto è un progetto di rete importante per il nostro territorio, sollecitato dalla Consulta Diocesana per le Disabilità e accolto dalla Comunità Pastorale di Magenta.

Sostieni

