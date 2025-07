Al via i lavori all’asilo nido Salvo D’Acquisto: a Legnano più sostenibilità, sicurezza e spazi a misura di bambino

Efficientamento energetico, sicurezza e nuovi spazi per il benessere dei bambini: un intervento da oltre 463mila euro per un nido più moderno, sostenibile e accogliente.

Sono partiti i lavori di riqualificazione dell’asilo nido Salvo D’Acquisto, uno degli interventi che interessano il progetto comunale La Scuola si fa Città, finanziato dai Fondi Strutturali Europei 2021-2027. Si tratta di un investimento da oltre 463mila euro che punta a rendere la struttura sicura e moderna, ma anche più efficiente dal punto di vista energetico.

Il cantiere è stato aperto la scorsa settimana e prevede una serie di interventi integrati: dalla sostituzione degli infissi con serramenti ad alta efficienza, alla posa di un impianto fotovoltaico per favorire l’autonomia energetica, fino all’isolamento termico dell’edificio tramite cappotto e coibentazione della copertura.

Particolare attenzione è rivolta anche agli spazi esterni, con l’installazione di pavimentazioni antitrauma in gomma colata sotto il portico e nel chiostro, materiali scelti per garantire sicurezza, igiene e durabilità. Sarà inoltre rifatto l’intero sistema di drenaggio delle acque piovane, per risolvere i problemi di ristagno e migliorare la fruibilità degli spazi in ogni stagione. "Siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad avviare i lavori di riqualificazione del nido Salvo D’Acquisto senza interrompere il servizio, garantendo continuità educativa e tranquillità alle famiglie -afferma l‘assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei. I bambini sono stati infatti accolti in altre strutture comunali, la maggior parte delle quali situate all’interno dello stesso quartiere, anche per i mesi a venire. Mantenere il servizio attivo, pur in presenza del cantiere, è stato per noi un obiettivo prioritario, perché crediamo che i servizi per l’infanzia siano un punto di riferimento fondamentale per la comunità. Un ringraziamento particolare va alla cooperativa Stripes, che gestisce i nidi comunali e che, con grande professionalità e attenzione, ha curato l’allestimento delle strutture temporanee, il trasloco, l’organizzazione operativa e la comunicazione con le famiglie. L’intervento restituirà al quartiere e alla città un nido più efficiente, sicuro, moderno e davvero a misura di bambino".

Nei prossimi mesi, l’asilo sarà interessato anche da un intervento di riqualificazione dell’ingresso, pensato per renderlo più funzionale e accogliente, favorendo la socializzazione tra le famiglie.

