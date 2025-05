Busto Garolfo di Sera apre anche ai disabili

Appuntamento venerdì 16 maggio alle 19.00 al Campo Sportivo Comunale “Roberto Battaglia” in via Correggio.

La corsa sta diventando simbolo di vera inclusione. Venerdì 16 maggio, la “Busto Garolfo di Sera” non sarà soltanto una manifestazione sportiva aperta a tutti, ma anche un’occasione per dare spazio e visibilità ai disabili, grazie a un’iniziativa nata spontaneamente dopo le richieste ricevute da alcune associazioni del territorio.

La novità dell’ultima ora è significativa: i ragazzi disabili accompagnati faranno il percorso da 4 km. L’iscrizione per loro sarà completamente gratuita e, a ciascuno, sarà consegnata una medaglia di partecipazione.

«Ci ha contattato una struttura di Legnano, chiedendoci se c’erano agevolazioni per i ragazzi disabili accompagnati – spiega Paolo Sangregorio, presidente della Running Bustese A.S.D., organizzatrice dell’evento –. Abbiamo risposto subito di sì: saranno nostri ospiti, senza alcun contributo richiesto. Quando siamo andati a ritirare le medaglie, ne abbiamo prese di più proprio per poterle dare anche a loro. Non era previsto, è nato tutto dal dialogo con le associazioni. Ma è proprio questa l’anima della “Busto Garolfo di Sera”: essere una manifestazione che accoglie, ascolta e include».

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, sponsor della corsa ha condiviso la scelta degli organizzatori: «Aprire la corsa anche ai ragazzi disabili, offrire loro la possibilità di sentirsi parte della manifestazione, è una decisione che parla di comunità vera. È facile parlare di inclusione, ma quando si trasforma in azione concreta e spontanea, come in questo caso, allora diventa qualcosa di speciale. Come banca locale, siamo vicini a chi lavora per costruire legami sinceri tra le persone, perché è da queste iniziative che si misura la forza e il valore umano di un territorio», ha dichirato.

La corsa, organizzata dalla A.S.D. Running Bustese con il patrocinio del Comune, della Pro Loco e della Protezione Civile locali, e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate insieme a Ccr Insieme Ets, braccio operativo della Bcc, che gestisce la mutua dei soci della banca, sarà un appuntamento di sport, socialità e solidarietà.

Il ritrovo è fissato per le 19.00 al Campo Sportivo Comunale “Roberto Battaglia” in via Correggio. Alle 19.30 partiranno i più piccoli (fino a 12 anni) su un percorso da 800 metri interamente nella pista. Alle 20.00 toccherà agli adulti, con due tracciati: uno da 4 km adatto a famiglie e camminatori, e uno da 8 km per i runner più allenati. La manifestazione si concluderà alle 22.00 con ristoro a cura della Running Bustese e ristorazione gestita dal Gruppo Alpini.

«Si parte dalla pista di atletica per attraversare gran parte del territorio bustese – spiega Sangregorio –. È bello vedere come, attraverso questa corsa, la comunità si stia muovendo unita: Comune, banca, associazioni, gruppi sportivi, volontari. Abbiamo 40 volontari dislocati lungo il percorso e stanno nascendo collaborazioni spontanee. Questo è ciò che ci rende orgogliosi: promuovere lo sport e allo stesso tempo rafforzare i legami del nostro territorio»

L’iscrizione è gratuita per i bambini fino ai 14 anni (ma obbligatoria), mentre per gli adulti il contributo è di 5 euro a persona o 8 euro per due adulti con la formula "Family Run". Chi desidera può acquistare il pacchetto con maglietta ufficiale dell’evento a 10 euro. I gruppi di almeno 10 iscritti paganti avranno un’iscrizione omaggio. Le iscrizioni sono aperte online, presso Demo Sport a Parabiago e Amp AfterMarket Parts srl a Busto Garolfo, oppure direttamente sul posto la sera stessa, dalle 18.00 alle 19.45.

La running Bustese si distingue come associazione per la presenza di atleti importanti, come Mauro Tunesi, secondo classificato alla recente mezza maratona di Santià, e Silvia Colombo, vincitrice della 50 km ultra trail dei Castelli Bruciati di Alessandria e reduce da una 106 km in Toscana. Un team capace di unire spirito sportivo e passione per il territorio, che sta alla base dell’evento di Busto Garolfo.

La corsa si svolgerà anche in caso di maltempo, salvo condizioni che compromettano la sicurezza. La quota di iscrizione comprende servizio ambulanza e copertura assicurativa. Durante l’evento valgono le norme del Codice della Strada. Il regolamento completo è consultabile sul sito ufficiale.

Sponsor e partner dell’evento: Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Ccr Insieme Ets, Pro Loco Busto Garolfo, Comune di Busto Garolfo, Protezione Civile Busto Garolfo, Milan Club, Inter Club, Amp AfterMarket Parts srl, PSG Energy System srl, Eko srl Impianti Fotovoltaici, Comitato soci di zona Coop Lombardia, Lattoneria Pinciroli, Farmacia Comunale Busto Garolfo, Panificio Paladino, Acconciatore Sorriso, Tuttostrade edilizia stradale, Uccelli GA Sris scavi e demolizioni, Officina Fratelli Ferrari, Il Cappellaio Matto, Dama Pulizie, Cristal Bar snc, Gelateria Purissima, E-bike Travel di Inveruno, Varano Fotocomposizione, Demo sport Parabiago (sponsor tecnico), gruppo Alpini Busto Garolfo,Gruppo Bocciofila Busto Garolfo.

