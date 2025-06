Un aiuto reciproco

L'associazione Amalo compie ora un ulteriore passo grazie alla concessione di uno spazio comunale all'interno del quale potrà portare avanti il suo progetto di gruppi di auto mutuo aiuto.

Il suo intento è fornire, come dice il sito a essa dedicato , "fornire uno strumento gratuito e facilmente accessibile che permette a un gruppo di pari, persone che condividono la stessa esperienza, di aiutarsi reciprocamente in una dimensione di accoglienza e sostegno". E questo trovando anche "risorse e soluzioni per affrontarlo insieme nell'ottica di migliorare il proprio benessere". L'associazione Amalo, sotto il cielo di Busto Garolfo, compie ora un ulteriore passo grazie alla concessione di uno spazio comunale all'interno del quale potrà, con frequenza bimensile e in orario serale, portare avanti il suo progetto di gruppi di auto mutuo aiuto. "L'associazione - sottolinea il comune nella delibera con cui approva l'assegnazione - promuove da molti anni percorsi e progetti di sostegno di auto aiuto e di collaborazione con le diverse realtà territoriali locali offrendo strumenti gratuiti e concreti".

