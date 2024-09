'Felice di essere Musazzi': presentazione a Vanzaghello

Una biografia in cui si intrecciano il percorso umano e artistico. Tutto ricostruito tramite l'affettuosa ricerca che la sua famiglia e alcuni vecchi amici hanno effettuato tra fotografie, lettere, manoscritti, filmati, nonché attraverso i ricordi di chi ha vissuto con lui e ne ha condiviso gran parte della vita.

Una biografia in cui si intrecciano il percorso umano e artistico. Tutto ricostruito tramite l'affettuosa ricerca che la sua famiglia e alcuni vecchi amici hanno effettuato tra fotografie, lettere, manoscritti, filmati, nonché attraverso i ricordi di chi ha vissuto con lui e ne ha condiviso gran parte della vita. La storia di un personaggio che è diventato un vero fenomeno in ambito teatrale inventandosi e costruendosi come autore, regista e interprete dei suoi lavori fino a conquistare per anni le platee di tutta Italia con i suoi Legnanesi. È il libro “Felice di essere Musazzi. Un uomo e la sua storia”, che sarà presentato in biblioteca a Vanzaghello il 12 settembre alle 21, con gli interventi di Francesco Pellicini e di alcuni attori dei Legnanesi. Una bellissima occasione e un modo per ricordare appunto il grande Felice Musazzi tra chi, avendolo frequentato, lo rimpiange, e farlo scoprire ancor di più a chi non ha avuto modo di conoscerlo.

