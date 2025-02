Dal 20 al 23 marzo l’ottavo e ultimo appuntamento del progetto diffuso in tutti i Municipi della città: oltre 60 appuntamenti dedicati a giovani lettori e non solo

Da giovedì 20 a domenica 23 marzo si svolgerà l’ottavo e ultimo appuntamento de La lettura intorno – BookCity tutto l’anno, il progetto di inclusione culturale che dal 2023 porta letture ad alta voce, incontri con autori, laboratori, spettacoli e molto altro in tutti i quartieri milanesi. Un’iniziativa ideata da BookCity Milano con Fondazione Cariplo dedicata principalmente a giovani lettrici e lettori, ma anche ad amanti dei libri di tutte le età.

Tanti gli ospiti presenti, tra autori e illustratori, artisti e attori, con particolare attenzione al pubblico dei più piccoli per crescere con i libri, per un totale di 60 eventi e più di 40 realtà cittadine coinvolte, tra biblioteche e librerie, biblioteche di condominio, associazioni, teatri e centri culturali.

Pierdomenico Baccalario, Gianni Biondillo, Gino Cervi, Pietro Corraini, Nicola Gardini, Vivian Lamarque, Manuela Monti, Claudio Morici, Alberto Pellai, Carlo Alberto Redi sono solo alcuni dei protagonisti dell’appuntamento di marzo.

Numerosi gli incontri a tema poesia e acqua per celebrare le giornate a loro dedicate (rispettivamente 21 e 22 marzo). Poetry and the City - costola poetica di BookCity - celebra il nono anno di attività e propone per la sua edizione di primavera Flowers, una puntata poetica dedicata ai fiori: Nicola Gardini e Vivian Lamarque si alterneranno in letture poetiche negli spazi di BAM - Biblioteca degli Alberi, iniziativa curata da Cristina Battocletti e Giuseppina Manin. Ospite speciale della mattinata il giardiniere Manuel Bellarosa, che racconterà il suo rapporto ravvicinato con in fiori (23 marzo ore 11:00); Acqua, primavera, poesia saranno protagoniste della maratona di letture nel Giardino segreto di via Terraggio, rassegna dedicata ai bambini curata da Francesca Archinto. Poesie nell’orto, lettura itinerante per bambini guidata dalle libraie di Mamì - Libri&Birra fino all’Orto botanico di Città Studi (20 marzo ore 16). Alla Biblioteca Chiesa Rossa, Mario Bertasa e Giovanni Bonoldi dell’Associazione di poesia e il conduttore radiofonico Paolo Massari guideranno un reading poetico (21 marzo alle 20); nello spazio di Aedicola Lambrate un workshop poetico per famiglie curato da Chiara Basile e Ilaria Rigoli per realizzare un Junior Poetry Magazine (23 marzo alle 10:30). Infine PACTA. dei Teatri proporrà nei suoi spazi un reading degli Scritti dal carcere di Oscar Wilde, omaggio alla celebre opera del poeta inglese, a cura di Annig Raimondi, con Francesco Errico, Anna Germani, Stefano Tirantello (23 marzo alle 16:30). Chi partecipa al reading avrà una riduzione allo spettacolo che seguirà all'incontro.

Al via anche le passeggiate letterarie. Due gli appuntamenti itineranti curati da PACTA. dei Teatri: Leggiamo la natura, percorso all’interno dell’area didattica del Parco del Ticinello, in collaborazione con La Dea Cooperativa e SEMiNA (21 marzo alle 10:30) e poi, in occasione delle Giornate dell’acqua e della poesia, Gocce di poesia, passeggiata poetica guidata da Maria Eugenia d’Aquino che condurrà i partecipanti leggendo poesie dalla Biblioteca Chiesa Rossa fino al Parco del Ticinello (22 marzo ore 15). L’Associazione la Nostra Comunità condurrà insieme ai volontari del Comitato di Quartiere Forlanini Onde di primavera: tante gocce fanno un mare una camminata con letture animate, laboratori, giochi e musica a cura della scuola l’Ottava Nota (22 marzo ore 15). Gianni Biondillo guiderà una passeggiata nel quartiere di NoLo alla scoperta delle trasformazioni della città tracciando un percorso tra identità e diversità, un viaggio letterario tra luoghi della lettura, del libro e delle identità locali. La mattinata si concluderà intorno a ora di pranzo negli spazi di mosso (23 marzo, ritrovo ore 11:00).

Molti gli appuntamenti dedicati agli studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie della città: alla scoperta della Biomimesi alla Centrale dell’Acqua con Manuela Monti e Carlo Alberto Redi (18 marzo alle 10); il comico Claudio Morici rilegge con ironia le biografie di alcuni grandi della letteratura al Teatro Munari (20 marzo alle 10); Il giornale in classe, laboratorio di scrittura a cura della scuola secondaria Luigi Majno con la redazione di Repubblica Milano (20 marzo). Si parla di filosofia per bambini e bambine alla Biblioteca Baggio con il laboratorio Philosophy for Children di Laura Ghezzi (20 marzo alle 10). Pierdomenico Baccalario riscoprirà il senso dell’avventura alla Biblioteca Oglio (21 marzo alle 10); alla Biblioteca Sormani tanti gli incontri: si parla di Frida Kahlo con ArtistiCAA®, progetto editoriale di Teresa Righetti (20 marzo alle 10); poi I racconti di carta, laboratorio di lettura e manualità con Federica Jeanne de Luca (21 marzo alle 10), e infine Il mio posto nel mondo con te, lettura animata per i più piccoli con l’autrice Elisa Vincenzi (22 marzo alle 16). Numerose le iniziative organizzate da La Grande Fabbrica delle Parole: appuntamento a Fa’ la cosa giusta! con due laboratori gratuiti; Hassan El Aouni condurrà i partecipanti in un viaggio tra parole, rime e filastrocche nell’attività Un finale di versi (15/03 ore 11:00). Il giorno successivo spazio alla fantasia per dar vita a creature straordinarie nel workshop A coppie, grandi e piccoli fan Scintille! (16 marzo ore 15:00). Infine quattro classi tra Italia e Irlanda scriveranno un racconto collettivo nell’ambito del progetto curato da La Grande Fabbrica delle Parole con Fighting Words (20 marzo alle 10). Dedicato agli studenti delle scuole superiori anche l’incontro con Gino Cervi e Federico Frascherelli che presentano Romanzo di Formazione, libri e scrittori scendono in campo.

Spazio alla conoscenza di sé e alla consapevolezza: alla Casa della psicologia, Alvaro Bilbao e Alberto Pellai conducono i partecipanti in un viaggio per comprendere Come funziona il cervello di un adolescente e gestire con consapevolezza le relazioni e le sfide della crescita. Fragilità e disturbi alimentari in infanzia e adolescenza sono il tema dell’incontro Seguire le briciole guidato dagli psicologi e psicoterapeuti dell’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus, presso Long Song Books & Cafè. Si parla di orientamento e futuro al Centro Culturale di Milano con l’incontro Che cosa farò dopo le medie, curato da Luigi Ballerini e Daniele Gomarasca, aperto ai ragazzi e alle loro famiglie (20 marzo alle 18.30).

Musica, design, scienza, filosofia e tante curiosità non mancheranno: continua per la seconda edizione la rassegna Progetto, il format di BookCity Milano dedicato all’architettura organizzato in collaborazione con Silvia Botti, direttrice della One Works Foundation, per aprire le porte di alcuni studi di architettura e design che hanno costruito percorsi professionali originali e di successo: sarà la volta di NOI Libreria, Spazio culturale di vicinato, con i fondatori Andrea Angeli e Alice Piciocchi (19 marzo alle 18:30). Si parla di filosofia con l’Associazione Terzo Paesaggio nel Padiglione Chiaravalle con Laura Aimo: la docente di estetica e filosofia dell’esperienza della Cattolica di Milano condurrà l’incontro Utòpia. Quando un accento può realizzare un sogno (20 marzo alle 17:30). E ancora nel Vivaio Bicocca un laboratorio STEM: Il battito del cuore è lo stesso per tutti? con la divulgatrice Elena Gemma Brogi, per stimolare la curiosità scientifica (21 marzo alle 9:30). Negli spazi di Bonvini visita guidata alla mostra Tecnologia come decorazione condotta dall’autore Pietro Corraini: disegni e macchine ceramiche giocose e colorate (22 marzo alle ore 16:00). La Cascina Cuccagna celebra il Giappone con Hanami, Il Giappone in Cascina Cuccagna, letture per bambini a cura di Enrica Tettamanzi di Crescere Creativi (22 marzo alle 16:30). Negli spazi milanesi della redazione di Scomodo, laboratorio e DJ Set con Carol Rollo e letture a tema acqua (sabato 22 alle 10). Da MAMU - Magazzino Musica il laboratorio musicale Cappuccetto rosso… in punta di dita, condotto da Anna Pedrazzini per i più piccoli (23 marzo alle 16).

Grandi protagoniste anche per questa edizione le librerie cittadine che numerose partecipano con eventi e incontri con autori per tutte le età. La Libreria Aribac ospita Carlo Marconi che leggerà la sua raccolta Come d’estate il temporale (22 marzo alle ore 17:00). Stella Baratta presenterà il libro Colorato come te nello spazio della Libreria Sottosopra (22 marzo alle 16:30); illustrazioni e reading scenico del libro La Battaglia delle rane e dei topi da Libreria Zazà con Diego Carpentieri, Jessica Tedesco, Diego Catalli e Anna Vivo (22 marzo alle 16:30); infine Insieme contro ogni discriminazione, progetto di Fa’ la cosa giusta! in collaborazione con librerie Feltrinelli: un laboratorio e una lettura guidata per bambine e bambini dai 4 anni alla Feltrinelli Libri e Musica di corso Buenos Aires (23 marzo ore 11). Alla Balena gli Amici Mangiafavole guideranno e animeranno la lettura de L’Albero dei sogni (23 marzo alle 11).

Non mancano gli appuntamenti organizzati dalle biblioteche cittadine: alla Biblioteca di prossimità Micene, Le parole raccontano emozioni insieme ai volontari del Masci i partecipanti saranno guidati alla realizzazione di un libro. L’attività sarà condotta attraverso due laboratori dedicati a scuola primaria e secondaria in ciascuna giornata (20 e 21 marzo ore 15:30/studenti secondaria e 17:00/studenti primaria). Amicizia, rispetto e libertà al centro dell’incontro nella Biblioteca Sant'ambrogio con Fabiana Sarcuno, autrice del romanzo Merendine all you can eat (21 marzo ore 17:00); Fabbrica delle idee, un laboratorio curato da Chiara Lugarini e Laura Ghezzi di Philosophy for Children dedicato a bambine e bambini da 7 a 10 anni, negli spazi della Biblioteca Accursio (21 marzo ore 17:00, su prenotazione); alla Biblioteca Harar, letture e laboratorio Creativa-mente sboccia la primavera (22 marzo ore 10:30); Maria Elisa Aloisi con Franco Forte presenta alla Biblioteca Cassina Anna il romanzo Sto mentendo (22 marzo ore 15:30); nello spazio della Biblioteca Crescenzago letture per bambini dai 22 ai 36 mesi (22 marzo ore 10:30); ancora letture, stavolta per bambini dai 6 ai 9 anni, nella Biblioteca Parco Sempione (22 marzo ore 11:00); alla Biblioteca Lambrate presentazione dell’albo illustrato bilingue Pensa agli altri, segue laboratorio creativo con Alessandra Amorello (22 marzo ore 10:30); alla Biblioteca Ostinata continuano gli appuntamenti e laboratori per bambini e bambine tra i 6 e i 12 anni Di fiaba in fiaba (22 marzo ore 10:30); spazio alla fantasia con il laboratorio Invenzioni per diventare grandi alla Biblioteca Leggermente (22 marzo ore 14:30). A Biblioteca Chiesa Rossa, Costruiamo un libro, il laboratorio artistico dedicato ai bambini e curato da Chiara Ragusa (sabato 22 alle 10:30); l’autore Tommaso Nigri conduce una lettura animata con il workshop Miracolandia - un mondo fantastico ma non così lontano da noi nello spazio Cohbiblio Lambrate (23 marzo ore 16:00). Alla Biblioteca Baggio si può? dire Mestruazioni, con l’autrice Irene Volpi, per lasciare liberi i bambini e le bambine di domandare, evitando tabù.

