Una Futura bella di sera

Riparte nel migliore dei modi la Pool Promozione della Futura Volley Giovani, che nel primo impegno del girone di ritorno torna a riassaporare il dolce gusto della vittoria, superando per 3-1 Costa Volpino. Un risultato dal peso specifico notevole quello centrato dalla squadra allenata da coach Alessandro Beltrami, e per più di un motivo. Innanzitutto per il morale e per quella fiducia assolutamente necessaria in vista dei prossimi impegni, con la Soevis Arena che può nuovamente festeggiare i tre punti dopo le ultime due sconfitte consecutive che avevano un po’ “annacquato” il fattore-campo. In secondo luogo perché la vittoria cristallizza il vantaggio di 9 punti su Brescia e avvicina Busto Arsizio al traguardo dell’aritmetica qualificazione ai Playoff Promozione. E da ultimo - motivo del tutto inatteso - riapre totalmente i giochi per il terzo posto, con le biancorosse ora a -1 da Messina, battuta a domicilio da Melendugno.

Busto Arsizio è ancora costretta a fare a meno di Giada Cecchetto, sulla via del pieno recupero dall’infortunio alla caviglia destra rimediato nel match contro Brescia, ma ritrova Fatim Kone (dentro dal finale del secondo set) e schiera regolarmente Bianca Orlandi. Proprio la schiacciatrice mancina si rivela l’anima della Futura, meritandosi il titolo di MVP di un match chiuso con 15 punti, il 46% in attacco e il 50% di ricezione perfetta. In doppia cifra, e fondamentali nell’economia della gara, Enneking (19 punti col 58%), Zanette (17 col 50%) e capitan Rebora in versione monster block(13 punti con 8 muri!), ben innescate dalla lucida regia di Sofia Monza. Da applausi la prestazione di Giulia Osana (36% di perfetta), alla sua “prima” da titolare davanti al pubblico di casa.

