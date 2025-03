“Ti ascolto… Ascoltami. Siamo capaci!"

Dal 17 al 21 marzo 2025 ritorna sul territorio della provincia Ovest di Milano la Settimana della Pace, dedicata quest’anno al tema Pace, giustizia e istituzioni forti.

Dal 17 al 21 marzo 2025 ritorna sul territorio della provincia Ovest di Milano la Settimana della

Pace, dedicata quest’anno al tema Pace, giustizia e istituzioni forti, obiettivo n. 16 dell’Agenda

2030 per lo sviluppo sostenibile (https://unric.org/it/obiettivo-16-pace-giustizia-e-istituzioni-forti). Il tema sarà sviluppato, tenendo conto dell’età degli alunni, puntando l'attenzione sulla costruzione della pace attraverso il rispetto e la giustizia: dalla necessità del rispetto delle regole, per garantire i diritti di tutti all’interno del piccolo “sistema classe”, continuando con la riflessione su come si possano gestire gli inevitabili conflitti, rispettare l’altro, ascoltando e gestendo il proprio comportamento in modo pacifico e arrivare ai grandi temi del rispetto della giustizia all’interno dello Stato, dei rapporti tra diversi Stati, alla ricerca di soluzioni nonviolente e non armate.

La settimana è dedicata alle figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in considerazione

del loro operato per garantire lo Stato di Diritto contro un’organizzazione che impone la propria

volontà con mezzi illegali e violenti; un ulteriore aggancio è la data del 21 marzo “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

Durante la settimana nelle scuole del territorio si svolgeranno diverse attività, a coronamento del percorso svolto in questi mese sul tema.

