Futura va a Macerata

Il ricco menu della Pool Promozione propone infatti alla squadra di coach Alessandro Beltrami un doppio viaggio verso la costa adriatica, con le due trasferte a Macerata (domenica 9 marzo) e San Giovanni in Marignano (domenica 16 marzo).

Dopo l’ultimo periodo vissuto sulle montagne russe in termini di risultati, la Futura Volley Giovani è chiamata a ritrovare continuità alla vigilia di un nuovo tour de force da tre partite in otto giorni. Il ricco menu della Pool Promozione propone infatti alla squadra di coach Alessandro Beltrami un doppio viaggio verso la costa adriatica, con le due trasferte a Macerata (domenica 9 marzo) e San Giovanni in Marignano (domenica 16 marzo) inframmezzate dal match casalingo di mercoledì 12 marzo contro Costa Volpino.

Il primo step, ovvero l’ultimo turno del girone di andata, regala l’interessantissima sfida ad alta quota tra Busto Arsizio e Cbf Balducci, oggi separate da quattro punti; match che per Rebora e compagne rappresenta un crocevia fondamentale: visto anche l’altro incrocio in programma tra Trento e Messina, un successo permetterebbe alle Cocche di rimanere in corsa per il secondo posto, prezioso in ottica Playoff dato che garantirebbe l’eventuale bella sul taraflex di casa sia per la semifinale che per la finale promozione. In caso di sconfitta, invece, il gap inizierebbe a farsi di fatto incolmabile.

Ecco perché la Futura deve lasciarsi in fretta alle spalle la sconfitta contro Brescia di lunedì scorso e ritrovare il piglio battagliero e sfrontato che le ha permesso di fare bottino sul campo di Messina.

E quando il gioco si fa duro… ecco che Busto Arsizio e Macerata rispondono presenti, con una sfida che nelle ultime edizioni ha sempre avuto un peso specifico importante: basti pensare agli ultimi tre confronti giocati sul terreno della semifinale promozione della stagione 2023/24 e dei quarti di finale della Coppa Italia di quest’anno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!