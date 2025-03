Play-off: al via la sfida con Scandicci

La Eurotek UYBA Busto Arsizio, terminata la regular season al sesto posto, protagonista di un'altra vera e propria impresa sportiva, vuole continuare a sognare.

E' il momento più bello della stagione: la Eurotek UYBA Busto Arsizio, terminata la regular season al sesto posto, protagonista di un'altra vera e propria impresa sportiva, vuole continuare a sognare. Sulla strada delle farfalle in Gara 1 dei quarti di finale playoff c'è la fortissima Savino del Bene Scandicci, sconfitta all'andata per 3-1 e vincente al ritorno per 3-0. Si giocherà domenica alle 17 a Palazzo Wanny di Firenze, fortino dove la squadra biancosossa non vince dal 2022 ma dove proverà a giocarsi le sue carte migliore per prepararsi ad una Gara 2 che si preannuncia infuocata alla e-work arena domenica 16 alle 15.30 (prevendita a gonfie vele qui: https://volleybusto.vivaticket.it/).

La UYBA arriva al match reduce dalla vittoria nell'ultimo turno contro Talmassons, mentre le toscane hanno perso in casa con Novara per 3-1 e hanno così dovuto "rinunciare" al secondo posto nella graduatoria finale, superate al photo-finish da Milano. La Savino del Bene ha poi vinto per 3-0 mercoledì la gara di andata dei quarti di finale contro il Lodz in terra polacca. Coach Barbolini, dopo l'ampio turn-over di settimana scorsa, dovrebbe tornare ad affidarsi al 6+1 più utilizzato in stagione, ovvero Boldini - Obossa, Sartori - Van Avermaet, Piva - Kunzler, Pelloni libero. Dall'altra parte della rete coach Gaspari potrebbe affidarsi in avvio a Ognjenovic - Antropova, Nwakalor - Da Silva, Bajema - Mingardi, Castillo libero.

Così Giuditta Lualdi: "Lavoriamo per arrivare a Palazzo Wanny il più solide possibili, sappiamo che possiamo giocarci una grande chance perchè nella gara di andata in casa siamo state molto ciniche e superiori a loro. Al ritorno hanno vinto loro ma la UYBA ora riparte con lo spirito di una squadra che in casa può battere chiunque, provando a giocare anche fuori la sua miglior partita in Gara 1".

Previsti almeno 50 tifosi da Busto Arsizio con Gli Amici delle Farfalle in prima linea, diretta tv DAZN, streaming su Volleyball World Tv, ampi spazi sul social UYBA.

