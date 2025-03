Vanzaghello: 'doppio' Carnevale

Maschere, carri e soprattutto tanto divertimento e allegria. Quando si dice “che la festa abbia inizio...”. E a Vanzaghello è addirittura doppia.

Maschere, carri e soprattutto tanto divertimento e allegria. Quando si dice “che la festa abbia inizio...”. E a Vanzaghello è addirittura doppia. Tempo, infatti, di Carnevale. Allora, alla regia della Pro Loco, ecco domenica scorsa (2 marzo) il primo appuntamento con la sfilata in paese e diversi momenti di condivisione e animazione al parco di via Roma. Ma non è finita qui, perché questo sabato (8 marzo), sempre nel pomeriggio, si farà il “bis”.

MASCHERE E CARRI: FESTA DI CARNEVALE



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!