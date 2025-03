Incontro contro le truffe

Mercoledì 5 marzo alle 21 all'oratorio Sacro Cuore di via Mazzini 27, la serata sarà condotta dal maggiore Pietro Francesco Laghezza, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Legnano.

Vestiti bene, di modi gentili e favella sciolta. Dietro queste rassicuranti apparenze, però, nascondono intenti criminosi. Anche nell'Altomilanese i truffatori sono sempre in azione. E anche il comune di Busto Garolfo vuole dare il suo contributo a contrastare il fenomeno proponendo una serata a beneficio dei cittadini per illustrare loro i comportamenti adeguati da adottare per prevenirlo. In programma mercoledì 5 marzo alle 21 all'oratorio Sacro Cuore di via Mazzini 27, la serata sarà condotta dal maggiore Pietro Francesco Laghezza, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Legnano, dal maresciallo maggiore Gianluca Bruni, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Busto Garolfo e dal Comandante della Polizia Locale cittadina Antonello Grassi.

