Busto Garolfo - una parte del parco Falcone e Borsellino e il cortile del palazzo del comune sono stati chiusi all'inizio di questa settimana al fine di consentire l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico all'interno dell'edificio comunale.

Agosto, tempo di vacanze ma anche di lavori pubblici. Oasi per tutte le generazioni di bustesi che vi trovano occasione di rilassamento, svago o intrattenimento, una parte del parco Falcone e Borsellino e il cortile del palazzo del comune sono stati chiusi all'inizio di questa settimana al fine di consentire l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico all'interno dell'edificio comunale. La data della riapertura dello spazio non è ancora stata resa nota. Il comune ha rivolto le proprie scuse ai cittadini per il disagio che questa chiusura forzata potesse causare loro. Il polmone verde bustese è molto sfruttato sia per l'organizzazione di momenti artistici come i concerti sia per eventi sportivi.

