Busto Garolfo: è ancora polemica sulla piscina

Proseguono le stoccate tra il centrodestra e la maggioranza di centrosinistra. Il sindaco Giovanni Rigiroli e la sua giunta vanno per carte bollate.

La piscina riaprirà, ma le polemiche non si chiudono. Sotto il cielo di Busto Garolfo , il centrodestra e la maggioranza di centrosinistra proseguono a lanciarsi stoccate. E, di fronte ad accuse che ritiene inaccettabili, il sindaco Giovanni Rigiroli e la sua giunta, esausti per i bersagliamenti ricevuti, hanno deciso di andare per carte bollate, informando la cittadinanza di "avere proceduto a diffidare , tramite i propri legali, i consiglieri del gruppo centrodestra per Busto Garolfo e Olcella Marco Binaghi, Ilaria Cova e Sabrina Lunardi per una serie di affermazioni e accuse palesemente false e, dunque, diffamatorie rivolte alla precedente e attuale amministrazione, divulgate anche a mezzo stampa e contenute nella mozione da loro presentata riguardante le cause della chiusura momentanea della piscina comunale". Il j'accuse del centrodestra riguardava un presunto atteggiamento di superficialità e leggerezza adottato dall'attuale giunta riguardo al problema piscina. Rigiroli e la giunta ricordano come ogni chiarimento utile a valutare correttamente la situazione sia stato fornito nel corso del consiglio comunale del 17 novembre "con ogni corretta e dettagliata informazione sia tecnica, attraverso i pareri acquisiti da professionisti esperti in materia e gli interventi dei responsabili dell'area demanio del comune, sia relativa all'operato della nostra amministrazione, dimostrando la tempestività e correttezza delle nostre azioni e l'infondatezza delle accuse contenute nella mozione stessa" . Dopo essersi sentito rispondere negativamente alla richiesta sua e della giunta al centrodestra di modificare la mozione perché, così come era stata formulata, conteneva a suo avviso inesattezze e accuse gravi e infondate, Rigiroli ha deciso di adire le vie legali. "E' nostro desiderio - conclude il primo cittadino bustese - che il dibattito politico possa svolgersi con modalità rispettose e costruttive per il bene della nostra comunità e, proprio con questa finalità, abbiamo ritenuto di dover intervenire in modo incisivo per mettere un freno alla deriva che si è più volte palesata nei consigli comunali degli ultimi mesi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!