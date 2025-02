Questo evento, tanto atteso da grandi e piccini, si terrà domenica 2 marzo a partire dalle ore 14:30 e vedrà il coinvolgimento di tutta la comunità.

A Boffalora Sopra Ticino si respira aria di festa! Il "Boffa Carnevale" è alle porte, pronto a regalare un pomeriggio di pura allegria e spensieratezza. Questo evento, tanto atteso da grandi e piccini, si terrà domenica 2 marzo a partire dalle ore 14:30 e vedrà il coinvolgimento di tutta la comunità, grazie al supporto del Comune, della Parrocchia Santa Maria della Neve, del Corpo Musicale Boffalorese e delle storiche contrade del paese.

Il Carnevale di Boffalora è un appuntamento imperdibile, ricco di attività per ogni età. La giornata si aprirà con una sfilata per le vie del centro, accompagnata dalla banda musicale, che renderà l’atmosfera ancora più festosa. Durante l’evento, non mancheranno giochi, musica e tanto divertimento per tutti i partecipanti.

E per chi ama le sfide creative, ci sarà anche la premiazione della maschera più originale, un’occasione per sfoggiare costumi fantasiosi e colorati. I bambini potranno godersi una deliziosa merenda, mentre gli appassionati di storia potranno visitare la mostra "Carnevali Boffaloresi dagli anni ‘70", un viaggio affascinante attraverso le tradizioni di questa festa amata da tutti.

Come vuole la tradizione, ogni partecipante potrà vestirsi con i colori della propria contrada e unirsi alla grande sfilata. Ecco le quattro contrade e i loro colori:

Centro (blu)

Mulino (rosso)

Riviera (giallo)

Valata (verde)

Questo spirito di appartenenza rende la festa ancora più speciale, unendo la comunità in un’atmosfera di gioia e condivisione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!