Valentina al 'Sanremo Top Chef'

Valentina Chessa, giovane nosatese che ha fatto della passione per la cucina un lavoro, ha partecipato ala kermesse sanremese portando le sue creazioni culinarie.

La kermesse sanremese non è solo musica... ma anche sapori! Valentina Chessa, giovane nosatese che ha fatto della passione per la cucina un lavoro, ha partecipato ala kermesse sanremese portando le sue creazioni culinarie. ‘Sanremo Top Chef’ è infatti la gara tra cuochi organizzata dall’Associazione Italiana Cuochi, di cui Valentina fa parte. La giovane chef ha preso parte alla sfida, strutturata su tre giorni, presentando un piatto della tradizione rivisitato in chiave moderna: ravioli ripieni di ossobuco e mascarpone con una crema di zafferano, fondo di cottura e una salsa al prezzemolo e aglio. Sapori tradizionali che si fondono magistralmente in un piatto che è una vera e propria esplosione di sapori. “Un’esperienza emozionante e formativa – racconta Valentina – come tutte le sfide proposte dall’Associazione. Eventi i cui è possibile mettersi in gioco, conoscere altri cuochi con cui confrontarsi e scambiarsi consigli”. L’AIC è infatti un’associazione professionale che ha come obiettivo il sostegno e la valorizzazione della categoria di cuochi e chef. Lo scopo è proprio quello di unire tutti i professionisti del settore, con particolare attenzione ai giovani. Tra i prossimi appuntamenti in calendario, per Valentina e l’Associazione, sarà il ‘Premio 5 stelle’ che si svolgerà in Campania a fine marzo.

