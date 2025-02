Il progetto "Talents"

Il progetto vede protagonisti cinque giovani padovani, denominati "Talents", che si sono incontrati nell'ambito di percorsi sperimentali di inserimento lavorativo.

Il Comune di Cuggiono ha deciso di sostenere un'iniziativa di grande valore sociale, concedendo il patrocinio non oneroso al progetto "Talents". Questo innovativo programma, nato per favorire l'inclusione lavorativa e sociale di giovani con spettro autistico, ha già lasciato il segno in diverse città italiane grazie alla creatività e all'impegno dei suoi partecipanti.

Il progetto vede protagonisti cinque giovani padovani, denominati "Talents", che si sono incontrati nell'ambito di percorsi sperimentali di inserimento lavorativo. Da questa esperienza, è nata un'idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: realizzare piccole rampe con mattoncini Lego per abbattere le barriere architettoniche e culturali. Ad oggi, sono state posizionate 23 rampe in diversi luoghi d'Italia, impiegando ben 99.999 pezzi di Lego.

Per contribuire a questa iniziativa e renderla sempre più incisiva, il Comune di Cuggiono ha installato un raccoglitore presso la biblioteca comunale, dove i cittadini possono donare i mattoncini Lego non più utilizzati. Questi verranno trasformati dai "Talents" in strumenti concreti di inclusione e accessibilità.

L'Amministrazione comunale ringrazia Rosa Lucia Bossi, cittadina di Castelletto, per aver promosso questa straordinaria iniziativa nel nostro territorio. Il progetto dimostra come, anche partendo da una situazione di fragilità, sia possibile creare qualcosa di concreto e di grande impatto sociale.

