Il terzo 'Trafiletti'

Dopo il primo Trafiletti del 2013, quello nato per scherzo quando aMotoMio.it era ancora lontano dal magazine attuale, ecco pubblicato, nel 2017 Trafiletti - Second Lap, una seconda tranche di brevi racconti pubblicati fino a Luglio 2016.

Dopo ben 8 anni dall’ultima pubblicazione prosegue il viaggio con il nuovo Trafiletti, il terzo che ha mantenuto il sottotitolo, Pensieri in movimento, a cui si aggiunge la didascalia “La Lunga strada” che vuole significare la strada percorsa fino ad ora e che non è ancora finita.

Ancora una raccolta, quindi, di racconti in sequenza progressiva in ordine di data di pubblicazione dal 6 Agosto 2016 al 28 Dicembre 2019 per un totale di 178 trafiletti da leggere velocemente prima di addormentarsi, quando si aspetta la compagna, o il compagno, che finisce di vestirsi o anche, come piace dire scherzando agli autori, in bagno.

Ancora Elisabetta Boldrin compagna di tanti viaggi ed avventure in moto ad impreziosire il volume con i sui disegni, in questo caso acquarelli, che danno quella raffinatezza in più alle pagine.

Il noto Giornalista e Tester Alberto Cecotti passa la palla all’illustre collega Carlo Baldi per la prefazione, ma lascia un breve sentito scritto di saluto, mentre Baldi si è dimostrato all’altezza, non ci era in effetti dubbio, di una presentazione che valorizza la pubblicazione.

Un libro che parla del mondo moto ma che spesso si divaga nella vita quotidiana fatta di tanti motociclisti normali come lo sono gli autori di questa raccolta di racconti.

Trafiletti – Pensieri in movimento – La lunga strada

Flavio Carato – Davide Fagnani – Michele Rubin = aMotoMio

Illustrazioni di Elisabetta Boldrin

Youcanprint

Pagine 252

Gennaio 2025

€ 16,90

