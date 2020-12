Trafiletti e Trafiletti Second Lap. Sono due libri autoprodotti tramite Youcanprint.it nati dalla voglia di raccontare il mondo delle due ruote a motore.

Trafiletti e Trafiletti Second Lap. Sono due libri autoprodotti tramite Youcanprint.it nati dalla voglia di raccontare il mondo delle due ruote a motore. Ben 305 racconti in totale (147 il primo e 158 il secondo) in ordine cronologico in un viaggio nel tempo, il nostro tempo, lungo sei anni. Tutto nasce, siamo nel 2010, da un piccolo spazio a sinistra nel sito www.amotomio.it da riempire e dall’idea di dare un tono serio con una sorta di editoriale. Cosi i tre soci del Magazine on line ci provano, buttano giù qualche riga, ma in fondo non hanno le doti dello scrittore e questo li frena e qualche apprezzamento degli amici li invoglia a continuare. Il Trafiletto settimana dopo settimana continua ad aspettare puntuale i nostri allora pochi lettori, diventa quasi un obbligo e quindi cresce la fatica inventarsi ogni sette giorni qualcosa da scrivere, raccontare, a volte diventa difficile anche pensare all’argomento, ma non hanno voglia di mollare, vogliono provare a dare continuità anche a questa sezione del portale. Poi cominciano a comprendere che in fondo il trafiletto per loro non è null’altro che raccontare emozioni, idee e opinioni. Pensieri, quelli che a volte vengono mentre fanno lentamente scorrere le ruote su una piacevole strada di campagna, o che li aggrediscono dolcemente nel preciso momento in cui Morfeo sta per rapirli. Pensieri che sembravano avere poca importanza, ma che una volta messi su carta, ops, tastiera, cominciano a prendere forma ed emozionare. L’idea di raccogliere questo materiale in un libro nasce tre anni dopo il primo trafiletto, quando cominciano a essere molti, la voglia di rileggerli si fa avanti e il pensiero che forse anche altri potrebbero apprezzare le loro modeste parole fa chiedere a un’Amica motociclista e ottima Artista di illustrare le loro idee, Elisabetta Boldrin accetta il compito di rendere belli graficamente con i suoi disegni originali entrambi i volumi.

C’è tutto, anche l’amico Alberto Cecotti, apprezzato Giornalista e Tester di prestigiose testate, che accetta di scrivere le prefazioni di entrambi i libri rendendoli così unici e prestigiosi. Dopo il primo volume ecco che, esattamente tre anni esce il secondo libro (Second Lap); sempre trafiletti scritti seguendo le emozioni di quel momento che a volte è attuale, a volte no, in qualche caso immortale. I Trafiletti, riflessioni, opinioni, emozioni che vagano nella mente di noi Motociclisti Normali, sono pensieri che dall’interno del casco finiscono sulla tastiera fino a rimanere lì impressi prima che il pensiero successivo li cancelli.

E se pensate che sia finita sappiate che stanno già lavorando alla prossima uscita.

Trafiletti - Pensieri in movimento

Flavio Carato – Davide Fagnani – Michele Rubin

Disegni di Elisabetta Boldrin

Prefazione di Alberto Cecotti

Anno d’uscita 2013

Pagine: 230

€ 14,00 cartaceo

€ 2,49 E-Book

Trafiletti (Pensieri in Movimento) – Second Lap

Flavio Carato – Davide Fagnani – Michele Rubin

Disegni di Elisabetta Boldrin

