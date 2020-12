Ristampato il primo volume de 'Le Fiabe dei Motociclisti', una raccolta di racconti il cui ricavato andrà, come sempre, a favore di strutture ospedaliere che si occupano di bambini.

Ristampato il primo volume de 'Le Fiabe dei Motociclisti', una raccolta di racconti il cui ricavato andrà, come sempre, a favore di una raccolta fondi per acquistare beni da donare a strutture ospedaliere che si occupano di bambini. Un’idea di Ernest Pozzali che nel 2014 ha avuto di mettere su carta e raccogliere le fiabe da lui inventate per raccontare al figlio le gesta di grandi personaggi del motociclismo Italiano e Mondiale. Un’idea che ha coinvolto Giorgio Serra (Matitaccia) per la realizzazione dei disegni che hanno accompagnato i testi di Ernest. Entusiasmo che ha coinvolto anche Claudio Marcello Costa, lo storico Dottore del Motomondiale, che ha curato la prefazione al libro dandogli ulteriore lustro. Dopo il primo volume sono arrivati negli anni successivi le fiabe dei Motociclisti Vol. 2 e Le fiabe dei Motociclisti Vol. 3 mentre l’idea benefica attraverso i libri, materializzata con un impegno costante, anche attraverso eventi dedicati, per renderla sempre più conosciuta e capillare. Il primo volume ormai è una rarità e così ecco la voglia di riproporre una ristampa a favore di chi avesse perso lo storico numero. Cambia la grafica, ma sono stati ripresi i testi e i disegni originali dei primi racconti: SIC il Guerriero (Marco Simoncelli) - Il Puma Joe (Joey Dunlop) – Claudio e la mela (Claudio Castiglioni) – Il papero Paso e il falco Jarno (Renzo Pasolini e Jarno Saarinen) – Vanni il cinghiale volante (Vanni Oddera) a cui si aggiunge un inedito 'Il Mago, la fata e la nipote'. Chiude il libro un inserto con tessere 'Memory' da ritagliare e da utilizzare per giocare magari con i propri figli parlando di grandi Campioni.

Un’idea regalo che potete trovare presso la Libreria Nuova Terra di Legnano (http://www.nuovaterra.it/ oppure sul sito Two Wheels Store; https://twowheels.store/collections/culture)

Le Fiabe dei Motociclisti - Ernest Pozzali

Edizione 2020

Pag. 106

Disegni di Matitaccia

Prefazione di Claudio Marcello Costa

Edizioni Astragalo

