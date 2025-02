8.602 sanzioni nel 2024

L’attività della Polizia Locale non si è limitata alle operazioni su strada, ma ha incluso anche un intenso lavoro amministrativo e di supporto ai cittadini.

Nel corso del 2024, la Polizia Locale di Magenta ha operato con continuità e dedizione, contribuendo in modo significativo al controllo del territorio e alla sicurezza urbana. I dati raccolti evidenziano un’attività capillare e strutturata, che non si limita alla gestione delle violazioni al codice della strada, ma si estende a molteplici aspetti della sicurezza pubblica.

Durante l’anno passato, sono stati sanzionati amministrativamente 8.602 soggetti, con una decurtazione complessiva di 2.233 punti patente e soltanto 33 ricorsi presentati. Inoltre, si registrano 614 segnalazioni relative a patenti di guida, 14 sequestri di veicoli, 19 ritiri diretti della patente e 43 sospensioni di attività o rimozioni di opere abusive. Un risultato particolarmente significativo riguarda la riduzione del numero di incidenti stradali: dai 155 del 2022 si è scesi ai 135 del 2024, un dato che conferma l’efficacia delle misure adottate in termini di controllo del territorio, viabilità e prevenzione, come sottolinea il Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza Enzo Tenti.

L’attività della Polizia Locale non si è limitata alle operazioni su strada, ma ha incluso anche un intenso lavoro amministrativo e di supporto ai cittadini. Nel corso del 2024 sono stati effettuati 200 interventi su richiesta diretta, 189 sopralluoghi su segnalazione dei cittadini e rilasciate 453 autorizzazioni per il transito in zona ZTL. Inoltre, sono state gestite 571 pratiche relative a cessioni di fabbricato, emesse 138 ordinanze di viabilità e rilasciati 150 pass per persone con disabilità. Sul fronte del controllo delle residenze, sono stati effettuati 840 accertamenti, che hanno portato a 45 cancellazioni per abuso. A queste attività si aggiungono 94 restituzioni di oggetti smarriti e 172 notifiche alla Polizia Giudiziaria.

Guardando al futuro, il 2025 porterà importanti novità per il corpo della Polizia Locale di Magenta. L’Amministrazione ha previsto un rafforzamento dell’organico con l’assunzione di sei nuovi agenti, un intervento volto a migliorare la capacità operativa del corpo. Inoltre, sarà introdotto un nuovo sistema di monitoraggio con report mensili sulle attività svolte. Questo sistema consentirà di raccogliere dati dettagliati sui chilometri percorsi dalle pattuglie, sul numero di interventi effettuati e sulle aree maggiormente interessate da problematiche di sicurezza, garantendo così una gestione più efficace delle risorse disponibili.

Un’attenzione particolare sarà riservata alla sicurezza nelle aree sensibili, tra cui la zona dell’ospedale, dove la Polizia Locale opera quotidianamente in coordinamento con i Carabinieri per garantire un presidio costante. “Continueremo a lavorare per migliorare la sicurezza del territorio, sollecitando anche le istituzioni regionali e nazionali a rendere più efficienti le procedure di formazione e inserimento degli agenti. Inoltre, auspichiamo una maggiore flessibilità nelle normative che regolano l’impiego della Polizia Locale, per rispondere con maggiore tempestività alle esigenze della cittadinanza”, conclude il Vicesindaco Enzo Tenti.

