Furto al bancomat: arrestati

Ignoti hanno cercato di mettere a segno un furto ai danni del bancomat del Banco di Desio ma i delinquenti son stati intercettati poche ore dopo.

Un’esplosione nella notte ha scosso la quiete cittadina: ignoti hanno cercato di mettere a segno un furto ai danni del bancomat del Banco di Desio, nel cuore di Magenta. Un colpo studiato nei dettagli, ma che non è andato a segno come sperato dai malviventi. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, i responsabili sono stati intercettati e arrestati a poche ore dall’accaduto.

A seguito dell’episodio, è intervenuto il sindaco Luca Del Gobbo, che ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine – in particolare ai Carabinieri – per l’operazione condotta con rapidità e precisione.

«Come Sindaco, e a nome di tutta l’Amministrazione e della nostra comunità – ha dichiarato – desidero esprimere un sincero e profondo ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per l’azione fulminea che ha portato all’arresto dei responsabili della rapina. Un risultato che conferma la grande professionalità e il valore di chi lavora ogni giorno per garantire la sicurezza sul nostro territorio».

Del Gobbo ha anche sottolineato come episodi di tale gravità non siano più circoscritti alle grandi metropoli, ma tocchino anche realtà come Magenta: «È evidente che queste persone non appartengano al nostro territorio. Questo ci ricorda quanto possa essere difficile, per le istituzioni locali, contrastare fenomeni di criminalità organizzata che arrivano da fuori, spesso in modo imprevedibile».

Non manca un accenno al contesto più ampio e al lavoro di rete avviato dai primi cittadini del territorio. «Proprio per questo – ha spiegato il primo cittadino – insieme ad altri 12 Sindaci del territorio abbiamo recentemente incontrato il Prefetto e il Questore, per denunciare le criticità che viviamo anche qui. Si tratta purtroppo degli stessi problemi che coinvolgono Milano, le grandi città e tanti altri comuni d’Italia».

E in merito alle polemiche sollevate da alcune forze politiche locali, il Sindaco ha voluto ribadire: «Ritengo davvero sterile e fuori luogo la polemica di chi continua a chiedere al Sindaco interventi che non rientrano nelle competenze comunali, ma che spettano alle forze dell’ordine. Il ruolo delle istituzioni è collaborare, non dividersi».

Infine, Del Gobbo ha ricordato l’impegno concreto dell’Amministrazione a sostegno della sicurezza locale, come la recente decisione di mettere a disposizione dell’Arma una palazzina per l’accoglienza di nuovi militari assegnati alla stazione dei Carabinieri di Magenta.

«Oggi, più che mai – ha concluso – voglio ribadire il mio grazie all’Arma dei Carabinieri e a tutte le forze dell’ordine per la tempestività, l’efficienza e la dedizione con cui operano ogni giorno al servizio dei cittadini».

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!