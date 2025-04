Pianta caduta in via Saffi

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, il personale di ASM per la rimozione dell’albero e i tecnici dell’Ufficio Tecnico comunale.

Il forte vento che da ieri pomeriggio sta flagellando il Nord-Ovest ha provocato disagi anche a Magenta. In particolare, nella giornata di oggi, una pianta è caduta in Via Saffi, rendendo necessaria la chiusura della strada al traffico veicolare per garantire la sicurezza dei cittadini.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, il personale di ASM per la rimozione dell’albero e i tecnici dell’Ufficio Tecnico comunale. La Protezione Civile, attiva sul territorio, sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione, considerato il perdurare delle raffiche di vento.

Il Comune invita la cittadinanza alla massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree alberate o soggette a potenziali pericoli legati al maltempo. Seguiranno aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

