Premio per la poesia

Il verseggiare, un po' come l'amore, non ha età. Agli scrittori di poesie di ogni età anagrafica, il Comune di Villa Cortese riserva anche quest'anno l'opportunità di partecipare al premio nazionale organizzato da Pro Loco, Amministrazione comunale e Istituto Mendel. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 20 luglio alla biblioteca comunale di piazza del Carroccio 15. La partecipazione è gratuita. Il premio è articolato in quattro sezioni, adulti con poesie a tema libero in lingua italiana, adulti con proposte in vernacolo (edite o inedite), giovani con poesia a tema condivisione in lingua italiana riservata agli studenti del Mendel e giovani con poesia con il medesimo argomento ma appartenenti alla scuola secondaria di primo grado papa Giovanni XXIII.

