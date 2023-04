Il comune di Villa Cortese propone per maggio due serate dal titolo ‘Non solo pagine, parole e solidarietà’. Gli appuntamenti si svolgeranno entrambi nella sala consiliare di piazza Carroccio 15 con inizio alle 21 e saranno a ingresso libero.

L'emozione della montagna da un lato, quella di percorrere un paese e la sua natura su due ruote dall'altro. Il comune di Villa Cortese propone per maggio due serate dal titolo ‘Non solo pagine, parole e solidarietà’. Gli appuntamenti si svolgeranno entrambi nella sala consiliare di piazza Carroccio 15 con inizio alle 21 e saranno a ingresso libero.

Giovedì 11 maggio si svolgerà la presentazione del libro ‘Piz, volti e luoghi delle guide alpine della Valmalenco’ dato alle stampe da Giovanni Scognamiglio. “Il libro - spiega il Comune - è dedicato alle guide alpine della Valmalenco, l'autore rescaldinese si pone l'obiettivo di comprendere come sia ancora possibile decidere, con passione e sacrificio, di vivere scegliendo la montagna e la libertà". Il ricavato della vendita sarà devoluto all'associazione ‘Per bianco... e chi come lui’ che aiuta i bambini affetti da malattie rare e le loro famiglie.

Giovedì 18 maggio sarà invece la volta di ‘Pedali solidali’. La serata verterà sul racconto del viaggio di un ciclista di Cuggiono, Carlo Motta, in Namibia in sella a una bicicletta per un percorso di 1500 chilometri. Il suo scopo era ed è sostenere il villaggio solidale della ONLUS ‘Happydu'. La serata sarà introdotta da Bicipace.

