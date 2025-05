Le emozioni della palla ovale

L’evento, che prenderà il via alle 15:30, è pensato per giovani, famiglie e appassionati di sport, ma anche per chi è semplicemente curioso di scoprire un’attività coinvolgente e spettacolare.

Sabato 31 maggio 2025, il Centro Pertini – Il Salice di Legnano si trasformerà in un vero e proprio campo da football americano per accogliere l’Open Day con i Frogs Legnano, una delle squadre più titolate d’Italia e d’Europa.

L’evento, che prenderà il via alle 15:30, è pensato per giovani, famiglie e appassionati di sport, ma anche per chi è semplicemente curioso di scoprire un’attività coinvolgente e spettacolare. A fare da padroni di casa saranno proprio i Frogs, orgoglio sportivo della città, militanti nella massima serie nazionale e protagonisti di una storia fatta di successi e passione.

Durante il pomeriggio si potrà vivere in prima persona l’adrenalina del football americano, grazie a una serie di attività aperte a tutti: prova di casco e paraspalle, lancio del pallone con rete da quarterback, esercizi di placcaggio, il tutto sotto la guida attenta degli atleti e delle atlete della squadra. Spazio anche al settore giovanile, con una dimostrazione di flag football, la versione senza contatto della disciplina che sarà sport olimpico ai Giochi di Los Angeles 2028.

«Vogliamo far conoscere questo sport a tutta la cittadinanza – spiegano gli organizzatori – e trasmettere i valori di squadra, rispetto e disciplina che lo caratterizzano. È un’occasione per avvicinare bambini e ragazzi, ma anche gli adulti, a una realtà sportiva storica del nostro territorio».

L’iniziativa sarà anche un momento di socialità e convivialità: dalle 15:00 sarà attivo il Bar del Salice, mentre dalle 19:00 si potrà gustare un’ottima pizza cotta nel forno a legna.

L’appuntamento è al Centro Pertini Il Salice, in via dei Salici (angolo via delle Rose). L’ingresso è libero e per ulteriori informazioni è possibile scrivere a ati [dot] legnano [dot] mazzafame [at] gmail [dot] com o visitare il sito www.centrosocialelegnano.it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!