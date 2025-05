31,8 milioni di euro alle aree educative di Mind

"Gli spazi da allestire comprendono laboratori, aule per la didattica, aula magna, biblioteca e spazi di ritrovo e studio".

È stata approvata questa mattina dalla Giunta di Regione Lombardia la convenzione con l’Università degli Studi di Milano per la realizzazione degli allestimenti completi delle aree della didattica nel nuovo Campus in area Mind (Milano Innovation District).

Il progetto richiede un importo complessivo di 31.878.000 euro, per il quale Regione interviene con un finanziamento di 15 milioni di euro.

“Sono estremamente soddisfatto di questo ulteriore passo in avanti per il Campus universitario – commenta l’assessore a Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi - Gli spazi da allestire comprendono laboratori, aule per la didattica, aula magna, biblioteca e spazi di ritrovo e studio".

"Con questa convenzione - prosegue - confermiamo il nostro impegno strategico a fianco dell’Università degli Studi di Milano, sostenendo concretamente la realizzazione del nuovo Campus nell’area Mind. Questo progetto non è solo un investimento in infrastrutture, ma una visione condivisa: quella di una Lombardia sempre più protagonista nella formazione, nella ricerca scientifica e nella valorizzazione del sapere. Mind sarà infatti un polo attrattivo internazionale, un luogo dove studenti, ricercatori, imprese e istituzioni potranno incontrarsi e generare valore”.

Nel dettaglio, lo studio degli allestimenti per le esigenze del Campus Mind è stato avviato il 26 agosto 2024 ed entro il 2025 sarà disponibile il progetto esecutivo completo. Nel rispetto del programma di realizzazione dell’opera, gli edifici 'A' e 'B', saranno i primi ad essere ultimati entro il quarto trimestre del 2026, conseguentemente è necessario disporre dell’arredo per avviare l’allestimento degli spazi e assicurare la funzionalità dell’edificio in tempo utile, in previsione dell’avvio dell’attività didattica nell’anno accademico 2027/2028.

Per gli edifici 'C' ed 'E', che saranno ultimati nell’estate 2027, la realizzazione degli allestimenti per l’attività didattica è prevista a partire da ottobre 2027 con termine a marzo 2028.

La proposta riguarda dunque la fornitura degli allestimenti dell’intero Campus universitario, nello specifico costituito da 6 edifici destinati alle seguenti funzioni:

Edificio A: biblioteca, sala convegni, didattica e aree amministrative.

Edificio B: didattica (aule e laboratori didattici) e servizi agli studenti.

Edificio C: piano interrato, unità della macropiattaforma scientifica; piano terra e mezzanino, attività didattiche; piani alti, attività dipartimentali.

Edificio D: piano interrato, terra e mezzanino, unità della macropiattaforma; piani alti, attività dipartimentali.

Edificio E: piano interrato, unità della macropiattaforma scientifica; piano terra, attività didattiche; piani alti, attività dipartimentali.

Edificio G: piano interrato, fitotroni e laboratori vari; piano terra, serre.

“In un’ottica di crescita dell'attrattività degli atenei lombardi - prosegue l'assessore Fermi - Regione Lombardia ha da sempre confermato l’impegno a sostenere interventi e progetti per il miglioramento degli spazi e delle attrezzature per la didattica e la ricerca. Ringrazio l’Università degli Studi di Milano per il percorso fatto insieme finora e per la collaborazione che, sono certo, proseguirà nei prossimi anni".

"Lavoriamo insieme per costruire la Lombardia di domani - conclude - e assicurare un futuro sempre più all’avanguardia al nostro sistema universitario”

