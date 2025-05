Magenta in festa per il 166° anniversario della Battaglia

Il Sindaco di Magenta Luca del Gobbo presenta il programma di celebrazioni per la storica Battaglia del 4 giugno e inaugura il 'Giugno Magentino'.

Con la presentazione ufficiale da parte del Sindaco Luca Del Gobbo e del Presidente della Pro Loco Pietro Pierrettori, il via al programma delle celebrazioni per la storica Battaglia del 4 giugno, un momento centrale della memoria cittadina e nazionale. Ma la commemorazione non si esaurisce in giornata: si apre infatti il “Giugno Magentino”, un mese ricco di eventi culturali, musicali e rievocativi, pensati per coinvolgere tutta la cittadinanza.

"Siamo partiti domenica 25 maggio con la commemorazione del conferimento del titolo di città, avvenuto nel 1947", ha ricordato il sindaco Del Gobbo, sottolineando l’ampiezza e la varietà del programma, che terminerà in modo simbolico il 14 settembre, data in cui Magenta ospiterà il Raduno Regionale dei Bersaglieri.

Il programma prevede concerti, mostre, pubblicazioni e attività educative che vedono protagonisti scuole, cittadini e associazioni. Tra i momenti più attesi, il concerto della Banda Civica del 2 giugno per la Festa della Repubblica e, come da tradizione, quello del 4 giugno a cura della Banda 4 Giugno 1859. Un’altra data da non perdere è sicuramente quella di domenica 8 giugno, quando il corteo storico e istituzionale animerà la città di Magenta con la 28ma Rievocazione Storica.

Il Sindaco non dimentica poi di ringraziare gli sponsor economici e tecnici del Comune, perché “senza il loro lavoro instancabile queste celebrazioni non sarebbero possibili”.

Il Presidente di Pro Loco Magenta Pierrettori ribadisce inoltre il valore delle rievocazioni storiche, recentemente riconosciute come patrimonio culturale nazionale. “Non è solo conservazione della memoria, è anche promozione della città, occasione di formazione e crescita comunitaria. Non si tratta di attrarre folle di turisti immaginari, ma di valorizzare ciò che di autentico la nostra città può offrire". Per la giornata di domenica 8 giugno, Magenta si aspetta un totale di oltre 150 rievocatori, tra cui due gruppi francesi, che animeranno la 28ma rievocazione risorgimentale, “una dedizione che dura dal 1993, ‘nata quasi per gioco’, e che oggi è diventata un punto di riferimento nazionale. L’edizione 2025 è dedicata ad Antonello Rota, per anni regista e comandante sul campo della rievocazione, e ad Aldo Belletta, consigliere e colonna della Pro Loco”.

Gli appuntamenti però non finiscono qui: grande attesa anche per il ‘4 giugno dei bambini’ una giornata speciale che accompagnerà i più piccoli in un percorso storico e didattico e per il ‘Memorial Antonello Rota”, una gara di velocità di caricamento di armi storico dedicata ai gruppi di rievocazione. A Casa Giacobbe, invece, sarà ospitato uno studio realizzato da una studentessa sull’influenza della storia nella moda.

L’Amministrazione coglie l’opportunità di un giugno così ricco di celebrazioni per riportare in Piazza Liberazione il grande ballo risorgimentale, con danzatori in abiti d’epoca del Battaglione Estense di San Posidonio, che coinvolgeranno anche il pubblico.

Aperture straordinarie anche per il museo della Battaglia, che sarà visitabile il pomeriggio di domenica 8 giugno grazie ai Ragazzi di Magenta, e poi fino al 15 giugno - in concomitanza con la mostra realizzata da Pro Loco Magenta con il museo Rossini di Novara e i Bersagli di Magenta - dai volontari della Pro Loco stessa.

Il Sindaco ringrazia non da ultimo gli uffici comunali, sottolineando il duro impegno organizzativo richiesto dalla concomitanza della Rievocazione con il referendum dell’8 giugno.

