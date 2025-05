CertiLingua® ed Erasmus+: il Liceo d’Arconate e d’Europa ancora protagonista a livello internazionale

Il Liceo d'Arconate d'Europa dà prova della sua vocazione internazionale con CertiLingua® ed Erasmus+: sono dieci gli studenti e le studentesse che hanno ricevuto l'attestato europeo di eccellenza.

Sono dieci gli studenti e le studentesse del Liceo d’Arconate e d’Europa che quest’anno hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento CertiLingua®, l’attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze europee/internazionali, relativo all’anno scolastico 2023/2024.

CertiLingua® è nato nell’ambito della cooperazione internazionale per garantire trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi, è promosso come strumento di supporto al plurilinguismo, ma soprattutto attesta la capacità del diplomato di sapersi muovere in un contesto internazionale grazie alle competenze acquisite e di saper interagire in due o più lingue oltre alla lingua madre.

Baglioni Tommaso, Bega Kendi, Colombo Francesca, Colombo Rebecca, Gesualdi Micaela, Ghiselli Riccardo, Grassi Martina Federica, Griffanti Federica, Morelli Sara, Rampinelli Gaia: sono questi i nominativi comunicati dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia degli studenti e studentesse che hanno ricevuto questa importante validazione e a cui saranno presto consegnati gli attestati di merito.

Grande è la soddisfazione del Dirigente Scolastico Emanuele Marcora: "Anche quest'anno il nostro Liceo, pur nelle sue dimensioni contenute, ha ottenuto il riconoscimento di ben dieci percorsi CertiLingua validati dalla Commissione regionale. È motivo di grande orgoglio per tutta la comunità educante e dimostra la qualità del nostro impegno nella formazione linguistica e internazionale degli studenti."

Il Liceo d’Arconate d’Europa dà così ulteriore prova della sua vocazione internazionale, presentando anche, nell’occasione, un importante progetto di scambio culturale Erasmus + con il Geschwister-Scholl-Gymnasium di Velbert (Germania), nell’ambito del progetto “Treffpunkt Europa – für eine inklusive Zukunft” (Incontro d’Europa – per un futuro inclusivo).

Il soggiorno-studio si è diviso tra un’intensa esperienza formativa in lingua inglese, partecipando ad attività scolastiche e progettuali con i coetanei tedeschi, alternando lezioni in aula a momenti di confronto attivo e collaborativo, e diverse visite culturali a luoghi con un certo spessore storico, come come il memoriale della Shoah a Düsseldorf e il sito UNESCO Zeche Zollverein a Essen. Ma il lavoro non si è fermato qui: durante il soggiorno, studenti e studentesse hanno condotto interviste alla cittadinanza sul tema dell’Unione Europea e incontrato i referenti del programma Erasmus presso la Bergische Universität di Wuppertal. L’esperienza si è conclusa con la presentazione dei lavori realizzati e la consegna degli attestati di partecipazione, culminando in una serata conviviale presso il centro culturale Bilo, a testimonianza del legame costruito tra gli studenti di entrambe le scuole.

Progetti come le iniziative Erasmus + rappresentano una grandissima opportunità per i giovani di confrontarsi con contesti nuovi e stimolanti, sviluppare un sentimento europeo, acquisire nuove competenze e rafforzare il senso di cittadinanza attiva in chiave europea.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!