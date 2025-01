'Big Comedy Show': che ridere in auditorium

Quando si dice “una serata tutta da ridere”. E mai come stavolta si è riso, eccome! Ecco, infatti, all’auditorium ‘Paccagnini’ Pino Campagna, Marco Della Noce e Claudio Batta con lo spettacolo ‘Big Comedy Show’.

Quando si dice “una serata tutta da ridere”. E mai come stavolta si è riso, eccome! Ecco, infatti, all’auditorium ‘Paccagnini’ Pino Campagna, Marco Della Noce e Claudio Batta con lo spettacolo ‘Big Comedy Show’. I tre attori, cabarettisti e intrattenitori si sono così alternati sul palco, portando in scena quei personaggi che li hanno resi celebri. Dal ‘papy’ ultras di Campagna, passando per Oriano Ferrari di Della Noce e fino a Capocenere ‘l’enigmista’ di Batta, insomma un appuntamento che ha fatto divertire e conquistato tutti i presenti. Un mix di coinvolgimento, condivisione e appunto tante, tantissime risate. (Foto Gianni Mazzenga)

CHE RIDERE CON DELLA NOCE, BATTA E CAMPAGNA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!