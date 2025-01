Anno nuovo: ecco i saldi!

"Soldi, soldi, soldi, quanti soldi... i beneamati soldi...": è il testo dell’intramontabile canzone di Betty Curtis.

"Soldi, soldi, soldi, quanti soldi... i beneamati soldi...": è il testo dell’intramontabile canzone di Betty Curtis. Perchè mai come oggi è tempo di mettere mano al portafogli e andare alla ricerca di questo o quello sconto, affare oppure occasione. Anno nuovo che inizia, infatti, ed ecco che puntuali scattano anche i saldi. “Ho già fatto una spesa, comunque acquisterò certamente ancora qualcosa - dice un signore - Di sicuro sarà un capo di abbigliamento”. “In questo 2025 penso che non prenderò nulla, visto che ho una bimba che nascerà in estate e quindi concentreremo le compere appunto in quel periodo - commenta una giovane - Poi qualche giro per negozi lo farò, come si dice, per dare un’occhiata”. “Qualcosa compro, ma non prima di aver fatto un’attenta valutazione, in modo particolare per quanto riguarda l’abbigliamento - afferma un signore”. “Per forza, come si fa a non comprare - aggiunge un altro signore - Poi, nel mio caso specifico, ho sempre pensato agli altri prima che a me stesso e pure stavolta farò così”. “Cerchiamo il risparmio, perché oggi purtroppo i soldi non bastano mai - conclude una pensionata - Aspettiamo, allora, e quando troviamo l’occasione, ne approfittiamo”.



ANNO NUOVO... E SCATTANO I SALDI



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!