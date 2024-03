Cooperativa sociale Circolo Fratellanza e Pace di Legnano: tutto pronto per Tuttonatura Festamercato, la sua famosa manifestazione che festeggia il trentesimo anniversario.

Cooperativa sociale Circolo Fratellanza e Pace di Legnano: tutto pronto per Tuttonatura Festamercato, la sua famosa manifestazione che festeggia il trentesimo anniversario. L'evento avrà luogo nella suggestiva cornice di piazza Mercato (domenica 17 marzo, dalle 9 alle 19), riunendo protagonisti nel mondo del biologico e dell’ecosostenibile. Tuttonatura non è solo una festa per il palato, ma anche un'opportunità unica per immergersi in un mondo di regali creativi e avvolgenti. Oltre alle prelibatezze culinarie, ecco un'ampia selezione di regali pensati per riscaldare il cuore dei visitatori. Le calze artigianali, gli abiti confezionati con cura e le creazioni in pelle saranno disponibili per coloro che desiderano regalare comfort e stile unici. Gli espositori selezionati offriranno una vasta gamma di creazioni artigianali, da accessori di moda a complementi d'arredo, progettati per soddisfare i gusti più raffinati. Ogni pezzo è realizzato con attenzione ai dettagli e riflette il talento e la passione degli artigiani locali. Non mancheranno gli amanti della creatività con bellissimi bijoux ed opere d’arte realizzati interamente a mano! I visitatori avranno l'opportunità di incontrare gli artigiani dietro a ogni creazione, scoprire le storie dietro i prodotti e apprezzare l'unicità di ogni pezzo. Ci sarà anche la presenza di alcune associazioni di volontariato del territorio, tra cui Auser, Anpi, il Comitato Accoglienza Bambini di Chernobyl, Legambiente, Cooperativa Sociale Stripes... La giornata sarà allietata dalla presenza di Mike Pastori & His New Dodos. Canzoni di tutte le epoche rimescolate con uno stile unico scanzonato e irriverente, in una continua ricerca di brani coinvolgenti e inusuali, da cantare e ballare. Uragano di gioia e buonumore, Mike Pastori e i suoi ragazzi arrivano per farvi cantare con loro. E per i più piccoli… una trampolerà pronta ad intrattenere e farli giocare con le sue esibizioni. E’ previsto il tradizionale punto ristoro del Circolone, per una pausa golosa

