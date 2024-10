Lettura e 'tour' nei negozi... da paura

Il 31 ottobre, il Comune di Ossona si prepara a festeggiare Halloween con un evento speciale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni. La manifestazione, organizzata in collaborazione con i commercianti ossonesi e la Biblioteca di Ossona, si terrà presso la Sala Polifunzionale di piazza Aldo Moro 2 e promette di offrire un pomeriggio ricco di attività e divertimento. La festa inizierà alle 17 con una lettura spaventosa, che immergerà i bambini nelle atmosfere misteriose e magiche della notte di Halloween. A seguire, ci sarà un laboratorio creativo, dove i partecipanti potranno dare libero sfogo alla fantasia e preparare i loro costumi o creazioni a tema. La vera avventura inizierà alle 18, con il classico "Dolcetto o Scherzetto?", durante il quale i bambini, accompagnati dagli adulti, gireranno per le strade visitando i negozi locali.

