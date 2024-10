Ossona festeggia i 75 anni di ACLI

Una due giorni di festa con momenti d'incontro e riflessione. “Il vostro impegno - ha affermato il Sindaco - è stato fondamentale nel sostenere i diritti dei lavoratori, nell’assistenza alle famiglie e nell’aiutare chi è in difficoltà".

Il Circolo ACLI di Ossona ha celebrato l’importante traguardo dei settantacinque anni di attività, con un weekend di festeggiamenti. Sabato 12 ottobre, presso la Sala Consigliare del Comune, si è tenuto l’incontro di approfondimento ‘Acqua e territorio: passato, presente e futuro’ che ha visto l’intervento dell’ingegnere Emanuele Onorati del Consorzio Villoresi, preceduto dai saluti del primo cittadino Giovanni Venegoni e del presidente del Circolo ACLI di Ossona, Luigi Bertani. Un momento di riflessione importante soprattutto alla luce delle recenti crisi idriche verificatesi negli ultimi anni e delle misure attuate dal Consorzio per far fronte alle problematiche sempre più ricorrenti, come la turnazione irrigua. In quest’ottica, ha spiegato l’ingegnere Orlandi, l’Ente Consorzio ha in programma per il prossimo futuro una serie di progetti con lo scopo di rendere sempre più efficiente la distribuzione idrica. In una visione ambientale, durante la serata è stata poi esposta la mostra ‘Il grido della Terra’ che ha voluto racchiudere l’insegnamento di Papa Francesco riportato nell’Enciclica Laudato sì. Questo primo incontro si è concluso poi con un momento conviviale. Domenica 13 ottobre, presso la chiesa parrocchiale, si è celebrata la Messa solenne seguita dal pranzo in Pro Loco. “Il vostro impegno - ha affermato il Sindaco - è stato fondamentale nel sostenere i diritti dei lavoratori, nell’assistenza alle famiglie e nell’aiutare chi è in difficoltà. Oggi più che mai, in un mondo che tende a dividere, la vostra opera di inclusione è essenziale per mantenere viva l’idea di una società fondata sulla dignità umana e sul rispetto reciproco”. Tra i progetti e le iniziative portate avanti dal Circolo ACLI di Ossona, oltre agli ormai tradizionali viaggi culturali, merita una menzione il ‘Corso di lingua italiana’ organizzato in collaborazione con la Caritas e con il patrocinio del Comune.

