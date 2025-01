Eurotek UYBA attende Chieri

Il team di Barbolini pensa ad un match alla volta ed è dunque concentrato sulla partita contro la Reale Mutua, sconfitta all'andata con un clamoroso 3-0 al Pala Fenera.

Tornata a tarda notte domenica da Firenze, la Eurotek UYBA ha ricominciato già ieri (lunedì) a lavorare in vista di una settimana con doppia sfida alle squadre piemontesi: si comincia domani alla e-work arena con la gara con Chieri, mentre domenica le farfalle saranno ospiti di Pinerolo. Il team di Barbolini pensa ad un match alla volta ed è dunque concentrato sulla partita contro la Reale Mutua, sconfitta all'andata con un clamoroso 3-0 al Pala Fenera. La squadra di Bregoli è reduce dalla inattesa sconfitta di domenica contro Perugia in casa, ko che la lascia al sesto posto a parimerito proprio con la UYBA (29 i punti per le due formazioni). Lualdi e compagne vogliono riprendere la corsa dopo la sconfitta con la Savino del Bene: il team biancorosso confida nel pieno recupero di Kunzler, in campo anche a Firenze solamente per qualche giro in seconda linea, per poter sperare in un altro colpo importante. Compito arduo ma, come si è visto, alla e-work arena la squadra bustocca sa trarre energie pazzesche dal proprio pubblico, che anche questa volta potrebbe rappresentare l'arma in più per la UYBA. Bregoli dovrebbe partire con il miglior sestetto, composto da Van Aalen - Gicquel, Zakchaiou - Alberti al centro, la Skinner e Omoruyi in posto 4, Spirito libero.

La Eurotek UYBA dovrebbe ritrovare il classico 6+1 formato da Boldini - Obossa, Sartori - Van Avermaet, Piva - Kunzler, Pelloni libero. Nel caso la svizzera non ce la dovesse fare, è probabile l'utilizzo di Giorgia Frosini in posto 4 come visto a Palazzo Wanny domenica.

