A Bernate si va a scuola di funghi

Si terrà a Bernate Ticino il corso micologico che permetterà ai partecipanti di ottenere il tesserino per la raccolta funghi.

Si svolgerà a Bernate Ticino, grazie all'idea di Bruno Roveda ex volontario del Parco e socio del Gruppo Micologico e di Saverio Carito presidente del Gruppo Micologico di Cuggiono, il corso che permetterà di ottenere il tesserino per la raccolta funghi. Un'importante opportunità per gli amanti della natura e rivolta dunque a tutti coloro che desiderano acquisire le conoscenze necessarie per la raccolta dei funghi in modo sicuro e responsabile, fondamentale per garantire il rispetto delle normative e la tutela dell'ambiente. Per partecipare al corso e ottenere il tesserino, è obbligatorio frequentare almeno tre delle quattro serate in programma. Il corso si svolgerà venerdì 10 gennaio, mercoledì 15 gennaio, venerdì 24 gennaio e venerdì 7 febbraio, presso la Sala Consiliare di Bernate Ticino. Le lezioni forniranno informazioni utili su come riconoscere le diverse specie di funghi, come evitare quelli tossici e quali sono le tecniche migliori per raccoglierli in sicurezza, senza danneggiare l'ambiente circostante.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!