In volo sulla slitta di Babbo Natale

Volare con la slitta di Babbo Natale? A Castano si può, eccome! In piazza Mazzini una particolare attrazione per piccoli e grandi. Indossate il visore 3D e si parte.

Volare con la slitta trainata dalle renne proprio come fa Babbo Natale... Impossibile, direte voi. Beh non a Castano. Sì, perchè fino al 7 gennaio lo potrete fare, eccome. Dove? In piazza Mazzini. Come? Con la particolare attrazione (al costo di 3 euro) pensata proprio per tutti, piccoli e grandi. Basterà, insomma, prendere posto e indossare gli appositi visori 3D, per essere trasportati in scenari davvero unici e magici. Un viaggio in perfetto stile natalizio, per provare emozioni particolari e vivere ancor più a pieno il periodo più speciale dell'anno. Un'altra bella occasione, alla fine, per ritrovarsi e stare insieme.

