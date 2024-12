Futura: operazione riscatto

La squadra allenata da coach Alessandro Beltrami farà da spettatrice alle gare del fine settimana per poi completare il turno con il posticipo.

Inedito Monday night per la Futura Volley Giovani, che lunedì 9 dicembre ospiterà l’Esperia Cremona nel match valido come prima giornata del girone di ritorno della Regular Season (via alle ore 20 al PalaBorsani di Castellanza). La squadra allenata da coach Alessandro Beltrami farà dunque da spettatrice alle gare del fine settimana per poi completare il turno con il posticipo che manderà in scena il derby lombardo contro Arciprete e compagne. Nell’ultima uscita dello scorso week-end, le biancorosse hanno confermato l’ottimo momento di forma, mettendo in cascina la sesta vittoria consecutiva e l’ottavo risultato utile a fila che, complice il mezzo passo falso dell’Itas Trentino, ha portato le Cocche ad agganciare la vetta a quota 21 punti. In casa Futura Volley si respira dunque un clima di grande serenità ed entusiasmo, grazie anche alla qualificazione ai quarti di Coppa Italia (mercoledì 18 dicembre alle ore 20 al PalaBorsani contro Macerata). Tutto perfetto dunque? Non esattamente, perché Rebora e compagne hanno un sassolino da togliersi dalla scarpa: ovvero vendicare il k.o. incassato nella sfida dello scorso 5 ottobre proprio contro Cremona, unica gara senza punti di tutto il girone di andata per Busto Arsizio.

