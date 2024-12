Importante intervento di efficientamento energetico in tre edifici pubblici di Magnago e Bienate. Più precisamente, Centro Anziani, scuole e Municipio.

Importante intervento di efficientamento energetico in tre edifici pubblici di Magnago e Bienate: più precisamente, si tratta del Centro Diurno Anziani (caldaia modulare da 200 kW, serbatoio per acqua calda sanitaria e pompa di calore aria-acqua), del Municipio (inclusi uffici tecnici comunali e Polizia locale; caldaia modulare da 424 kW con sistemi avanzati di trattamento acqua) e della Scuola Primaria "G. Leopardi" (caldaia da 244,5 kW e pompe di calore aria-acqua per un totale di 114 kW). Le nuove caldaie installate, tutte a condensazione modulare, garantiscono alta efficienza e minore impatto ambientale. “Questi interventi rappresentano un passo avanti verso un futuro sostenibile e un maggior comfort per tutta la comunità - commentanto dall’Amministrazione comunale”.

