Raccolta tappi

La proposta è stata dei genitori del consiglio d'istituto. E adesso ecco che l'iniziativa è diventata realtà. La 'Raccolta dei tappi' di plastica e di sughero promossa da FMS Onlus Fondazione Malattie del Sangue Onlus arriva anche negli istituto scolastici di Magnago e Bienate. "Si tratta di una campagna di foundrasing attiva da oltre un decennio - spiegano - Con le somme ricavate dal riciclo del materiale raccolto che contribuiscono al finanziamento di una borsa di studio annuale di un biologo genetista impegnato in progetti di ricerca su alcune patologie ematologiche, presso la Divisione di Ematologia dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. Presso le nostre sedi scolastiche - conclude il consigliere Emanuele Brunini - saranno dunque presenti contenitori appositi (grandi bottiglioni di plastica) che serviranno per raccogliere separatamente i tappi di plastica e di sughero. Aiutate i vostri piccoli a raccoglierne il più possibile".

