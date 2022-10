Ecocompattatori a scuola

Due ecocompattatori negli istituti scolastici di Magnago e Bienate. Prosegue il percorso di sensibilizzazione degli studenti sui temi ambientali.

La sostenibilità ambientale sempre più al centro delle attenzioni negli istituti scolastici di Magnago e Bienate. E così, dopo il riciclo delle scarpe Esosport Run e la raccolta dei tappi di plastica e sughero volti a finanziare il reparto di Ematologia dell’ospedale Niguarda di Milano, ecco un terzo progetto, grande novità nella raccolta differenziata. Grazie al Consorzio Coripet, infatti, nelle scuole secondarie del capoluogo e della frazione sono stati installati 2 ecocompattatori, ossia macchine automatizzate che selezionano rifiuti, riducendone il volume. "Gli ecocompattatori installati nelle scuole rappresentano un'opportunità per svolgere un percorso educativo sul tema dei rifiuti e della corretta raccolta differenziata - spiegano - Utilizzandoli ogni giorno, le nuove generazioni conoscono il valore della salvaguardia dell’ambiente e del territorio. In questo modo - prosegue il consigliere Emanuele Brunini - i ragazzi coinvolti acquisiscono maggiore consapevolezza delle buone pratiche della raccolta differenziata, trasmettendo tali insegnamenti anche agli amici e alle proprie famiglie.

La nostra volontà prossima è quella di inserire un sistema incentivante per i singoli studenti o per la classe, in modo tale che la sensibilità e l’impegno possa essere premiato grazie all’acquisizione di punti utili per l'acquisizione di materiale scolastico. Un ringraziamento, infine, all'ufficio tecnico comunale che in tempi record ha effettuato la predisposizione elettrica necessaria".

