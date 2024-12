L'Eurotek UYBA aspetta Perugia

Lualdi e compagne, dopo la prima parte del girone piena di scontri e di buoni risultati con le big, affrontano ora, dopo Cuneo e Firenze.

Seconda partita casalinga consecutiva alle porte per la Eurotek UYBA Busto Arsizio che, dopo il vittorioso anticipo di sabato sera con Firenze, ha riposato domenica e ha ripreso lunedì gli allenamenti in vista di questa nuova importante partita. Lualdi e compagne, dopo la prima parte del girone piena di scontri e di buoni risultati con le big, affrontano ora, dopo Cuneo e Firenze, un'altra squadra della propria fascia, la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Mercoledì sera alla e-work arena il team allenato da coach Giovi proverà a confermare il buon periodo di forma, nonostante l'inatteso ko di domenica in casa contro Roma per 3-0. La squadra umbra ora è 11esima a quota 8 punti (contro i 18 delle farfalle). Come dimostrano gli scontri con Cuneo e Firenze, la UYBA non avrà vita facile: anche Perugia, come le due squadre appena incontrate, ha bisogno di punti ed è carica per tentare la risalita, sospinta soprattutto dalla buona vena del suo opposto ungherese Nemeth (25 punti contro Firenze e 17 con Roma). Sul taraflex di viale Gabardi la Bartoccini-Mc Restauri dovrebbe dunque presentarsi con Ricci al palleggio in diagonale proprio con Nemeth, Bartolini e Cekulaev al centro, l'ex Ungureanu e Gardini in banda, Sirressi libero.

Le farfalle, salvo imprevisti dell'ultima ora, dovrebbero presentarsi ancora con Boldini - Obossa (in ballottaggio con Frosini dopo la super prestazione di Giorgia con Firenze), Sartori - Van Avermaet, Piva - Kunzler, Pelloni libero.

Precedenti: 8, con 7 successi bustocchi e uno solo umbro nel 2022 a Perugia. La Bartoccini-Mc Restauri Perugia non ha mai visto in casa delle farfalle.

Così Coach Enrico Barbolini: "Ci aspetta un'altra partita complicata, come lo sono tutte del resto, questa volta un po' diversa perchè abbiamo avuto solo un giorno per riposare e un giorno e mezzo per prepararla. Tuttavia credo che l'entusiasmo che abbiamo possa sopperire anche a questi tour de force che alle volte mettono a dura prova che mette il fisico nel proprio lavoro".

Start alle 20.30, streaming su VBTV, aggiornamenti sui social UYBA.

