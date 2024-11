Futura Volley attesa da Melendugno

Il viaggio del gruppo bustocco sarà reso più “leggero” dal fatto che Rebora e compagne scenderanno in campo forti del secondo posto.

La lunghissima trasferta fin quasi alla punta dello Stivale per il match contro Melendugno chiude il girone di andata della Futura Volley, decisa a conquistare il miglior piazzamento possibile nella griglia dei quarti di Coppa Italia.

Il viaggio del gruppo bustocco sarà reso più “leggero” dal fatto che Rebora e compagne scenderanno in campo forti del secondo posto, aritmeticamente in cassaforte grazie al successo al tie-break conquistato da Olbia contro Offanengo. A +4 su tutte le più immediate inseguitrici, la formazione biancorossa è dunque irraggiungibile ma può ancora sperare, vincendo, addirittura nel primo posto in caso di passo falso dell’Itas Trentino nella non semplice sfida contro Cremona.

Tutti i verdetti saranno quindi emessi al termine della nona giornata, in programma domenica 1 dicembre, con un finale quanto mai emozionante che definirà le prime quattro posizioni della classifica in entrambi i gironi (i quarti di finale sono in programma mercoledì 18 dicembre con incroci 1°-4°, 2°-3° tra le due pool). Alla squadra allenata da coach Alessandro Beltrami potrebbe toccare una tra San Giovanni in Marignano e Macerata in caso di secondo posto oppure Brescia se fosse primo posto: tutto è ancora possibile grazie ad una serie infinita di combinazioni di risultati.

Senza però troppo pensare alla classifica, le biancorosse dovranno scendere in campo con la determinazione e la fiducia viste nelle ultime uscite, che hanno permesso alla formazione bustocca di inanellare cinque vittorie consecutive e addirittura sette risultati utili a fila. La trasferta leccese non sarà certo semplice ma in casa Futura Volley la voglia di chiudere nel migliore dei modi la prima parte della Regular Season è tanta.

