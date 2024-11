AFOL e Comuni per le aziende

Ricerca di personale, incontro tra domanda e offerta, tirocini, formazione, supporto al collocamento, ma anche avviare e consolidare un modello di intervento territoriale che metta in rete le opportunità e le risorse per una migliore occupazione, fino all’organizzazione di eventi e molto altro ancora.

Ricerca di personale, incontro tra domanda e offerta, tirocini, formazione, supporto al collocamento, ma anche avviare e consolidare un modello di intervento territoriale che metta in rete le opportunità e le risorse per una migliore occupazione, fino all’organizzazione di eventi e molto altro ancora. Parlarne, confrontarsi e, come si dice, “mettere sul tavolo” azioni, proposte e idee mirate e concrete. In sala consiliare a Vanzaghello, nei giorni scorsi, ecco, con AFOL Metropolitana, un incontro dedicato alle aziende. Certamente un importante momento per tutto il territorio. Perché è fondamentale fare rete e lavorare in sinergia, tra realtà imprenditoriali e Amministrazioni comunali dell’area del Castanese (diverse, infatti, quelle presenti all’iniziativa).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!