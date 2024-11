Che “dolce” Avvento. E mai come stavolta è proprio il caso di dirlo. Perché con la Pro Loco Castano Primo e il gruppo “Magia del Natale” ecco il concorso “Il Dolce dell’Avvento”, un dolce che diventerà tradizione.

Che “dolce” Avvento. E mai come stavolta è proprio il caso di dirlo. Perché con la Pro Loco Castano Primo e il gruppo “Magia del Natale” ecco il concorso “Il Dolce dell’Avvento”, un dolce che diventerà tradizione. Allora, pronti a mettervi ai fornelli per le vostre creazioni (accompagnate da una breve descrizione). Per partecipare, ritirare la scheda presso Bar Mira, Erboristeria Chicche di Salute, Conad, Cristallerie Panda o Tutto per la Casa. Il regolamento è reperibile sulla pagina Facebook della Pro Loco e sempre presso le stesse attività commerciali. E poi, domenica 17 novembre, l’appuntamento è alle 16 nel salone dell’oratorio Paolo VI.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!