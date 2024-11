"Domenica 17 novembre sarà un punto di partenza, per il primo cittadino, che punta a "creare eventi che, negli anni, potranno essere sempre arricchiti".

Sarà una prima assoluta e, come tale, suscita già molta curiosità. Arluno inaugura domenica 17 novembre la 'Via del Vino', promossa dal Comune a braccetto con i commercianti arlunesi. "Lo scopo - spiega in una nota il sindaco Alfio Colombo - è di creare un nuovo evento autunnale che possa far vivere il paese con un nuovo momento dedicato alla socialità e al divertimento e rinnovare così la vecchia fiera di settembre". Visto, a suo avviso, il decrescente interesse per le fiere autunnali generaliste che, dice, "non sono più di interesse nè per i cittadini nè per gli espositori, e a dirlo sono i fatti e la scarsa partecipazione da ormai troppo tempo", Colombo ha scelto la via della rassegna incentrata su un tema specifico. Un punto di partenza, per il primo cittadino, che punta a "creare eventi che, negli anni, potranno essere sempre arricchiti e che possano con il tempo diventare un riferimento per gli arlunesi e per i cittadini dei comuni a noi vicini".

