Ad Arconate i professori d'Europa

Nella mattina di mercoledì 23 ottobre, il Sindaco On. Mario Mantovani e l’assessore all’istruzione Fabio Gamba hanno accolto i professori del progetto Erasmus a Palazzo Taverna.

Un’accoglienza speciale quella riservata dal Sindaco On. Mario Mantovani e dall’assessore all’istruzione Fabio Gamba, per i professori del progetto Erasmus “Democratic and intercultural dialogue” del Liceo Europeo. Il Sindaco ha fatto gli onori di casa illustrando la storia del Palazzo comunale agli ospiti provenienti dai principali paesi d’Europa. Durante l’incontro ha poi ringraziato il Preside, Prof. Marcora, e tutti i professori coinvolti nel progetto per il ruolo fondamentale dei docenti nel promuovere l’educazione interculturale e il dialogo tra i diversi sistemi scolastici europei. Il progetto Erasmus, infatti, rappresenta una straordinaria opportunità per arricchire sia gli studenti che i docenti, creando connessioni internazionali che rafforzano il tessuto culturale e sociale dei nostri territori. L’assessore all’istruzione, Fabio Gamba, ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere iniziative di questo tipo, volte a promuovere la crescita educativa e la collaborazione tra scuole di diversi paesi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!