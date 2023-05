Giovani atleti... provano!

Costantemente orientati al futuro. Quasi un motto non ufficiale, questo, per la SOI Inveruno. La Sportiva, che fa dei settori giovanili il suo fiore all’occhiello, è sempre alla ricerca di nuovi atleti e offre due open day gratuiti.

Costantemente orientati al futuro. Quasi un motto non ufficiale, questo, per la SOI Inveruno. La Sportiva, che fa dei settori giovanili il suo fiore all’occhiello, è sempre alla ricerca di nuovi atleti, e tra sabato 13 e domenica 21 maggio offrirà la possibilità di provare gratuitamente le sue attività.

Pallavolo, Basket e Altetica: saranno queste le tre discipline che i futuri atleti potranno sperimentare, seguiti attentamente già fin da questi ‘open day’ da coloro che allenano le squadre e i singoli della SOI.

Il doppio appuntamento è fissato, per il primo sabato, il 13 maggio alla Tensostruttura di Mesero in via Garibaldi a partire dalle 14:00, e per la domenica successiva, invece, sempre alle 14:00 presso la Palestra Scuole Medie di via Palestro a Inveruno.

